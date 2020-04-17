Katamaranda alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı
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Manavgat, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa

Katamaranda alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı

Antalya'da turist taşıyan Abdullah Arslan'a ait 24 metrelik 'Brothers Five Nordic' isimli yolcu katamaranında yangın çıktı. Kısa sürede kontrolden çıkan alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı.

17.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 17.04.2020 14:23
Katamaranda alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kıyısında bulunan tekne imalat ve tamiri yapılan çekek yerinde bakımı yapılan katamaranda yangın çıktı. Abdullah Arslan isimli turizmciye ait 24 metrelik yolcu katamaranında büyük çapta hasar oluşurken, katamarandaki zararın 500-600 bin lira dolayında olduğu tahmin ediliyor. Katamaranda yangın çıktığı sırada 3 işçinin bulunduğu, Ahmet Uçakbaş isimli işçinin dumandan zehirlendiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 ay önce bakım için kum mevkiinde bulunan çekek yerine çekilen Alanya'da turist taşıyan Abdullah Arslan'a ait 24 metrelik 'Brothers Five Nordic' isimli yolcu katamaranında yangın çıktı. Oksijen kaynağı yapıldığı sırada çıktığı tahmin edilen yangın bir anda teknenin ahşap bölümlerine sararken yan tarafında bulunan 30 metrelik 'Grand Linda' isimli tekneye de sıçradı. 'Grand Linda' da yangın fazla büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Brothers Five Nordic isimli yolcu katamaranındaki yangın tersane çalışanlarının yangın tüpleriyle müdahalesine rağmen kısa sürede tüm tekneyi sararken, siyah dumanlar Manavgat'ın en ücra köşesinden bile göründü.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ilk müdahale ve itfaiye araçlarının yanı sıra Manavgat Belediyesine ait su tankerleri de müdahalede bulundu. Yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürülürken, teknede büyük çapta maddi hasar oluştu.

CAN PAZARI YAŞANDI

Teknede yangın çıktığı sırada teknenin içerisinde 3 işçinin bulunduğu, Ahmet Uçakbaş isimli işçinin dumandan zehirlendiği belirlendi. Tersane sahibi ve işçiler tarafından tekneden çıkarılan işçiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 112 Acil sağlık ekibinin gelerek oksijen tüpüyle yaptığı müdahalenin ardından Ahmet Uçakbaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tersane sahibinin oğlu Can Taş'ın da dumandan etkilendiği ve yangının söndürülmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

KÖPEĞİ UZAKLAŞTIRAMADILAR

Diğer taraftan, yanan tekneye itfaiye ekipleri ve tersane çalışanları müdahalede bulunurken tersaneye ait olduğu bildirilen 'Pati' isimli köpek teknenin yanından bir türlü uzaklaştırılamadı. Köpek uzun uğraşlar sonucu iple bağlanmak suretiyle uzaklaştırıldı.

Katamaranda alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı

Kaynak: İHA

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