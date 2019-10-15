Katalanlar, Barış Pınarı Harekatını kınayıp YPG'ye destek verdi

15.10.2019 09:20

Türkiye'nin Barış Pınarı adıyla başlattığı operasyondan rahatsız olanlar artıyor. Terör örgütünün istila ettiği Suriye'nin doğusuna operasyon düzenleyen Türk askeri, bölgede başarılı bir şekilde ilerlerken İspanya'nın aykırı seslerinden kınama mesajı geldi. Terör örgütü YPG'ye destek veren Katalanlar, Türkiye'yi kınadı.

KATALANLARDAN DESTEK MESAJI

İspanya Katalonya'da Ulusal Meclis'ten Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin küstah bir açıklama geldi. Meclis, YPG'li teröristlere destek mesajı yayınlayarak Türkiye'yi operasyon sebebiyle kınadığını duyurdu.

OPERASYON BAŞARILI DEVAM EDİYOR

Başarıyla sürdürülen harekat kapsamında, teröristlerin saldırdığı sınır hattındaki yerleşim alanlarında ise güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Akçakale'nin sınır hattına kimse yaklaştırılmazken, bölge sakinlerinin sokaklarda dolaşmaması ve olası roket- havan saldırılarına karşı korunması yönünde hoparlörlerden anonslar yapılıyor. Polislerin önlem aldığı ilçe merkezlerinin Suriye sınırında ise askerler, zırhlı araçlarla teyakkuz halini devam ettiriyor.