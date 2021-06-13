KASTAMONU - İnebolu'dan Ankara'ya "İstiklal Sürüşü"nün ikinci etabı başladı
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KASTAMONU - İnebolu'dan Ankara'ya "İstiklal Sürüşü"nün ikinci etabı başladı

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle gerçekleştirilen "İstiklal Sürüşü"nün ikinci etabı başladı.

Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle gerçekleştirilen "İstiklal Sürüşü"nün ikinci etabı başladı.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 37 Reiders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği'nin iş birliğinde İnebolu-Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında dün İnebolu'dan yola çıkan 100 kişilik motosiklet ekibi, etkinliğin ilk etabı olan 95 kilometrelik kısmı Kastamonu'da tamamladı.

Geceyi Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda kamp yaparak geçiren motorcular sabah saatlerinde motorlarına bağladıkları Türk bayrakları ile yola çıktı. Çankırı üzerinden bugün akşam saatlerinde Ankara'da olması beklenen motorcuların İstiklal Sürüşü, Anıtkabir'de sona erecek.

37 Reiders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği Bakanı Fatih Peker, AA muhabirine, katılımcıların aynı ruhla hareket ettiğini söyledi.

İstiklal Yolu'nun daha fazla tanıtılması için Kastamonu'nun tarihi, coğrafi ve kültürel zenginliğini tanıtmak için projeler ortaya koyduklarını ifade eden Peker, "İstiklal Yolu Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli. Motorcular da mili konularda çok duyarlı. Eskişehir, Lüleburgaz, Bursa, Ankara, İstanbul ve Sinop'tan 100 civarında motorcu arkadaş geldi. İstiklal Yolu'nda istiklal sürücüsü olmak için 700-800 kilometre uzaktan geldiler." dedi.

İkinci etabın başladığını ifade eden Peker, "Bugün Ilgaz Dağı'ndan aşıp Çankırı ve Kalecik üzerinden geçip Anıtkabir'e ulaşacağız. Atamızı ziyaretimizle sürüşümüz sona erecek. Pandemi dolayısıyla biraz kısıtlı oldu ama inanıyorum ki seneye çok daha fazla olacak. 'İstiklal Sürüşü'nü tüm motosiklet camiası için vazgeçilmez ve her sene özlemle beklenen bir etkinlik haline getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - İnebolu'dan Ankara'ya 'İstiklal Sürüşü'nün ikinci etabı başladı
KASTAMONU - İnebolu'dan Ankara'ya 'İstiklal Sürüşü'nün ikinci etabı başladı
KASTAMONU - İnebolu'dan Ankara'ya 'İstiklal Sürüşü'nün ikinci etabı başladı
KASTAMONU - İnebolu'dan Ankara'ya 'İstiklal Sürüşü'nün ikinci etabı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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