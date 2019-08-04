Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kastamonu-Daday kara yolu Taşlık köyü mevkisinde Mehmet Sezer (56) yönetimindeki 34 FG 4207 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Mehmet Sezer ile Sevim (63), Saliha (54), Birol (32) ve Seher Sezer (83) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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