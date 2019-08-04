Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı

Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

4.08.2019 23:45
Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kastamonu-Daday kara yolu Taşlık köyü mevkisinde Mehmet Sezer (56) yönetimindeki 34 FG 4207 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Mehmet Sezer ile Sevim (63), Saliha (54), Birol (32) ve Seher Sezer (83) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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