Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kastamonu'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hakan Kuşgözoğlu'nun kullandığı 37 ABC 781 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu'nda aynı istikamette giden Ahmet Aydın idaresindeki 37 SF 576 plakalı kamyona çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki Berçin Özlem Şen, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak Şen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı