Kastamonu'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
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Kastamonu'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz - Haberler | Güncel
Kastamonu'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocaçam köyü mevkisinde Ziya Aşçıoğlu (72) yönetimindeki 37 UA 873 plakalı kamyonet, şarampole devrildi.

Ağaçlara çarparak duran araçtaki sürücü ile eşi Ayten Aşçıoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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