KASTAMONU - Bakan Kurum, Bozkurt'ta Ölçer Apartmanının enkazının bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Ölçer Apartmanı enkazında ve apartmanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Ölçer Apartmanı enkazında ve apartmanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu