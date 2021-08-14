KASTAMONU - Bakan Kurum, Bozkurt'ta Ölçer Apartmanının enkazının bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Ölçer Apartmanı enkazında ve apartmanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.