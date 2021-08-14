KASTAMONU - Bakan Kurum, Bozkurt'ta Ölçer Apartmanının enkazının bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu
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KASTAMONU - Bakan Kurum, Bozkurt'ta Ölçer Apartmanının enkazının bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu

KASTAMONU - Bakan Kurum, Bozkurt'ta Ölçer Apartmanının enkazının bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Ölçer Apartmanı enkazında ve apartmanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Ölçer Apartmanı enkazında ve apartmanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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KASTAMONU - Bakan Kurum, Bozkurt'ta Ölçer Apartmanının enkazının bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu - Haberler
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