Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana
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Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana

Adana, 30.6 derece ile Kasım ayının en sıcak ili oldu.

04.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:44
Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana

, 30.6 derece ile Kasım ayının en sıcak ili oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerek göre, geneli uzun yıllar Kasım ayı ortalama sıcaklığı 8.9 dereceyken 2019 Kasım ayı Türkiye geneli sıcaklık ortalaması 11.5 derece olarak ölçüldü. Adana 30.6 santigrat derece ile 2019 Kasım ayının en sıcak ili oldu.


2019 Kasım ayı sıcaklık verilerinde Türkiye'nin en soğuk yeri -13.5 santigrat dereceyle Van'ın Özalp ilçesi oldu. - ADANA

Kaynak: İHA
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