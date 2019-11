Kasım ayında yüzde 80'e varan indirim müjdesi

06.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:12

E-ticaret sitesi Morhipo.com, kasım ayında en uygun ve en cazip fırsatlar sunacağını açıkladı. Modanın en gözde markalarında yüzde 80, moda dışında en çok sevilen teknolojik ürünler ve ev-yaşam ürünlerinde ise yüzde 70'e varan indirimlerin olacağı duyuruldu.

Morhipo.com, kasım ayında kadın, erkek ve çocuklar için ayakkabı ve çantadan spor giyime, kozmetikten aksesuara ve ev ürünlerine kadar pek çok trend ürün ve markada yüzde 80'e varan indirimler sunduğunu açıkladı. Modanın yanı sıra hayatı kolaylaştıran teknolojik ürünlerde de yüzde 70'e varan indirimlerin tüketicileri beklediği belirtildi.

DESİGNERS' CORNER MORHİPO.COM'DA

Morhipo.com'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ünlü Türk tasarımcılarının seçkin parçaları sınırlı stoklarla kısa bir süre için Morhipo.com'da modayı uygun fiyata yakalamak isteyenler için; Dilek Hanif'in eşsiz abiye elbiseleri, Gamze Saraçoğlu'nun defile parçaları, SudiEtuz'un modern ve feminen tasarımları, Ayşe Boyner imzası taşıyan Faraway'in modanın doğal yüzünü yansıtan parçaları, Anar Jewellery'nin çok özel aksesuar tasarımları Designers' Corner'da yerini alıyor. Designers' Corner, kasım ayı boyunca ve sonrasında en sevilen tasarımcıların özel parçalarını müşterileri ile buluşturmaya, yeni tasarımcı ve markalarla büyümeye devam edecek."

BOYNER ÇILGIN KELEBEK

"Boyner'in Çılgın Kelebek'i kasım ayında Morhipo.com'a da uğruyor. 7-10 Kasım tarihleri arasında outdoor giyimden sneakerlara Çılgın Kelebek'e özel fırsatlar müşterilerle buluşuyor."

HOPİ'LİLERE ÖZEL KARGO BEDAVA

"6-12 Kasım tarihleri arasında 150 TL ve üzeri alışveriş yapan Hopi'lileri kargo bedava fırsatı bekliyor. Seçkin moda markalarının en uygun fiyatları ve cazip fırsatlarıyla alışveriş yapan Hopi'liler kargo ücreti ödemeden alışverişlerini tamamlıyor, Hopi'li alışveriş keyfe dönüşüyor."

SÜPER 4 GÜNÜ KAÇIRMAYIN

"8-11 Kasım tarihleri arasında "Süper 4 Gün" heyecanı yaşanıyor. Sınırlı stoklarla kaçırılmaz fırsatları yakalamak için modanın e-ticaretteki adresini her gün ziyaret etmeyi unutmayın. Morhipo.com'a özel tasarımlarıyla People By Fabrika, NGSTYLE ve D By Divarese, online'da sadece Morhipo.com'da yer alan Beymen ve Network'ün yanı sıra Adidas, Cat, Harley, Camper, Lacoste, SuperStep, Derimod, İpekyol, Nike, Columbia, NorthFace, Apple, Koton, Mavi, US Polo, Elle, Yargıcı, Swarovski, Kiko, Pierre Cardin, Levi's gibi en iyi markalar en uygun fiyatlar ve en özel fırsatlarla modaseverlerle buluşuyor. Apple, Playstation gibi teknoloji tutkunlarının gözde markaları ile evde yaşamı kolaylaştırmaya yardımcı Tefal, Homend, Arzum gibi markalar da muhteşem indirimlerle tüketicilere sunuluyor."

ÖZEL İNDİRİMLER VE TAKSİT FIRSATLARI

"Müşterileri için 1-11 Kasım tarihleri arasında Axess, Advantage ve CardFinans'a özel 400 TL ve üzeri alışverişe 50 TL indirim; 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Axess, Advantage ve CardFinans'a özel 600 TL ve üzeri alışverişe ise 100 TL indirim fırsatları sunuyor. İndirimlerin yanı sıra Akbank, HSBC ve CardFinans ile alışverişlerinde 9 taksit fırsatı da yakalayacak olan müşteriler için ayrıca 6-11 Kasım tarihleri arasında Hopi ile yapılan 150 TL ve üzeri alışverişlerde Kargo Bedava kampanyası olacak."

AKILLI MODA DÖNEMİ

"550 bin kullanıcıya ulaşan Morpass ile müşterilerine akıllı bir moda deneyimi yaşatmanın yanı sıra tanışma hediyesi olan kargo bedava çeki ve hediye çekleri de sunan Morhipo.com'da kasımda moda alışverişleri daha da keyifli hale gelecek."

Kaynak: DHA