Kaşıkçı, Futbol Yaz Okulunu Ziyaret Etti

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, futbol yaz okulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.



Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ve Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ile birlikte Yüksekova Belediyespor Kulübünce şehir stadında açılan futbol yaz okulundaki öğrencileri ziyaret etti.



Kaşıkçı, burada yaptığı açıklamada, güzel bir tempoyla yeni bir çalışma dönemine girdiklerini söyledi.



Gençlerin sporla uğraşmaları için yaz sporu okullarını açtıklarını aktaran Kaşıkçı, "Yüksekova Belediyespor kulübü tarafından her sene ücretsiz olarak açılan futbol yaz okulunda 650 çocuk ve genç eğitim alacak. Bu sayede geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine fırsat tanınıyor. Okulların tatil edilmesinden sonra açılan bu kurs, okulların eğitime yeniden başlamasına kadar devam edecek." diye konuştu.



Gençlerin daha donanımlı yetişmeleri için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydeden Kaşıkçı, şöyle konuştu:



"Bu konuda ilçemizde görevli tüm hocalarımızın üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmelerini istiyoruz. Tüm destekleri eksiksiz bir şekilde vereceğimizi de belirtmek istiyorum. Çocuklarımız yarınlarımıza ışık tutacak tek varlıklarımızdır. Sahip çıkma noktasında en çok görev bize düşüyor. Emeği geçen herkese ve bizi yalnız bırakmayan değerli paşamıza teşekkür ediyorum."



Yüksekova Belediyespor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, futbol yaz okulunda yaklaşık üç ay eğitim verileceğini ve bu sene verilen eğitime ilk kez kız öğrencilerin de katıldığını belirtti.



Kulüp yöneticileri, Kaymakam Kaşıkçı ile Tuğgeneral Tokel'e isimlerinin yazılı olduğu forma hediye etti.