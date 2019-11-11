11.11.2019 20:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:51

- Kasapoğlu sporcu ve genç gönüllülerle fidan dikti, destek Yusuf İslam'dan geldi

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının 11 milyon fidan dikimi kampanyasına milli sporcular ve gönüllü gençlerle destek oldu. Kampanyaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "gönüllüler" hareketinin paydaşı olan dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam da destek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programına sporcular ve gönüllü gençlerle birlikte katıldı. Kampanyaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "gönüllüler" hareketinin paydaşı olan dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam da destek verdi.

Ülke çapında 2023 farklı lokasyonda aynı anda gerçekleştirilen etkinliğe içinde bulunduğumuz yılı "Gönüllülük Yılı" olarak ilan eden Gençlik ve Spor Bakanlığı da destek oldu. Bakanlığa bağlı olan Gençlik Merkezleri, yurt bahçeleri ve spor tesislerine, "2019 Gönüllülük Yılı"na ithafen 2 milyon 19 fidan dikildi.

Fidan dikme etkinliğine farklı branşlarda 30 sporcu ve yüzlerce gönüllü gençle birlikte katılan Bakan Kasapoğlu, diğer illerdeki ağaç dikme etkinliklerini de takip etti.

"Kampanyanın paydaşları arasında olmaktan dolayı çok mutluyum"

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes Kampanyası'na yurtdışından da önemli bir destek geldi. Geçtiğimiz günlerde Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret ederek, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Genç Gönüllüler" hareketi içinde yer alan dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam, Bakan Kasapoğlu'na gönderdiği mesajla kampanyaya destek oldu.

Yusuf İslam mesajında, insanların yeryüzündeki her şeyden çok daha yıkıcı hale geldiğini dile getirerek, "Yaratılış planında buraya en son bizler gelmemize rağmen halihazırda mantıksızlık ve açgözlülüğümüzden dolayı doğayı muazzam bir hızla tüketiyoruz. Halbuki bu güzel dünyada tahripkar değil koruyucu ve kollayıcı olmakla yükümlüyüz" dedi.

İslam, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şükürler olsun ki insanlar olumlu işler de yapıyorlar. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bir gönüllüler ordusuyla beraber bu kampanyanın paydaşları arasında olmaktan dolayı çok mutluyum; gençliğin, geleceği göz önünde bulundurup inisiyatif alarak milyonlarca ağaç dikmek suretiyle bu gezegeni ormanlarla doldurduğunu görmek çok gurur verici. Bu kampanyanın, herkes için daha güzel ve barışçıl bir dünya inşa etmeye katkıda bulunma amacı taşıyan Küresel Barış Treni projemizin ilk kamusal faaliyetlerinden biri olması da ayrıca büyük bir memnuniyet vesilesidir.

Kaynak: İHA