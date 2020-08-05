Kaş'tan kardeş belediye Görümlü'ye oturma bankı desteği Kaş'tan kardeş belediye Görümlü'ye oturma bankı desteğiANTALYA'nın Kaş Belediyesi, kardeş belediye olarak seçtiği Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Görümlü Belde Belediyesi'ne 50 oturma bankı desteğinde bulundu.

Kaş'tan kardeş belediye Görümlü'ye oturma bankı desteği

ANTALYA'nın Kaş Belediyesi, kardeş belediye olarak seçtiği Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Görümlü Belde Belediyesi'ne 50 oturma bankı desteğinde bulundu. Kaş Belediyesine ait araç 1500 kilometre uzaklıktan yola çıkarak Görümlü beldesine ulaştı. Beldeye ulaştırılan oturma bankları, belirlenen yerlere monte edilecek.

Kaş Belediyesi, bir süre önce kardeş belediye olan Silopi ilçesindeki Görümlü Belde Belediyesi'ne ilk desteğini yaptı. Görümlü beldesine kullanılmak üzere Kaş Belediyesi'nce 50 oturma bankı gönderildi. Kaş Belediyesi'nin yola çıkan aracı, 1500 kilometre yol kat ederek, önceki gün Görümlü beldesine ulaştı. Beldeye getirilen oturma bankları belirlenen noktalara monte edilecek.

Görümlü Belde Belediye Başkanı AK Parti'li Ruşen Tellioğlu, Kaş Belediye Başkanı Mehmet Sönmez'e teşekkürlerini iletti. Kardeş, Kaş Belediyesi ile ortak çalışmalarının süreceğini anlatan Tellioğlu, gönderilen oturma banklarını beldenin bir çok bölgesine yerleştireceklerini söyledi.

Kaş'tan oturma banklarını getiren Kaş Belediyesi çalışanı, Mehmet Sönmez ise şunları söyledi:

"Başkanımız Mutlu Ulutaş'ın çok selamları var. Kardeş belediye Görümlü'ye oturma bankları getirdik. Görümlü Beldemiz her ne kadar bizim ilçemize 1500 kilometre uzaklıkta olsa da biz bu kilometreleri aşarak kardeşlik ve sevgiyi pekiştirerek buraya geldik. Beldemiz güzel bir yer. Çok iyi karşılandık. Kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu kilometrelerce uzaktan gelerek anlamış olduk."

Kaynak: DHA