Kaş'ta tam kapanmada sokak hayvanlarına mama desteği
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Kaş'ta tam kapanmada sokak hayvanlarına mama desteği

Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Kaş ilçesinde Belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunuldu.

Kaş ilçesinde Belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunuldu.

İlçede uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı. Kaş Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının aç kalmaması için alınan tedbirler çerçevesinde ilçedeki mahalle meydanlarına ve belirlenen noktalara mama, yem ve su bıraktı.

Tam kapanma süresince sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem verileceği, doğal yaşam alanlarına düzenli olarak yiyecek ve su bırakılacağı belirtildi.

Kaş'ta tam kapanmada sokak hayvanlarına mama desteği
Kaş'ta tam kapanmada sokak hayvanlarına mama desteği
Kaş'ta tam kapanmada sokak hayvanlarına mama desteği
Kaş'ta tam kapanmada sokak hayvanlarına mama desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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