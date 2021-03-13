Kas hastası kişi, akülü araç yardımı bekliyor
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Kas hastası kişi, akülü araç yardımı bekliyor

13.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:36
Kas hastası kişi, akülü araç yardımı bekliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde doğuştan kas hastası 40 yaşındaki Hasan Keskin, akülü araba ve hasta yatağı yardımı bekliyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde doğuştan kas hastası 40 yaşındaki Hasan Keskin, akülü araba ve hasta yatağı yardımı bekliyor.

Kardeşinde kas hastalığı bulunduğunu belirten Seher Kaya, AA muhabirine, ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını söyledi.

Anne ve babasının yaşlarından dolayı kardeşine bakmakta zorlandığını anlatan Kaya, kendisinin de il dışında yaşadığı için onunla ilgilenemediğini aktardı.

Kaya, hayırseverlerden akülü araç ve hasta yatağı yardımı beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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