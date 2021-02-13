Kas büyütme iğnesi yaptı mı? Engin Öztürk'ten flaş itiraf!

Netflix'te yayınlanan '50m2' adlı dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Engin Öztürk, "Diziyi ve Gölge karakterini çok sevdim. İmkanım olsa 10-20 yıl boyunca bu rolü canlandırabilirim" sözleriyle dikkat çekti.

KASLARININ SIRRI SORULDU

Yakışıklı oyuncu, oynadığı bir reklam filminde kaslarıyla gündeme gelmişti. Öztürk, "Kas büyütmek için iğne mi yaptırdınız?" sorusuna, "Gel beraber spor yapalım. 1 hafta sonra bir daha konuşalım" diyerek cevap verdi.







Kaynak: Snob Magazin