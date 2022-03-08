Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı - Haberler

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Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye ile diğer kurum ve işletmelerde çalışan kadınlara çiçek verdi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye ile diğer kurum ve işletmelerde çalışan kadınlara çiçek verdi.

Başkan Mutlu Ulutaş, belediyede çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve çiçek verdi. Daha sonra diğer kurum ve işletmelerde çalışan kadınları ziyaret eden Başkan Ulutaş, günlerini kutlayarak, çiçek takdim etti. Başkan Ulutaş, yaptığı açıklamada, "Sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla hayatımıza anlam ve değer katan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı. - ANTALYA

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Dünya Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Mutlu Ulutaş, Mart, Yerel, Haberler

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