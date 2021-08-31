Kaş Belediye Başkanı, Silopi Görümlü Belediyesi heyeti ile bir araya geldi
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Kaş Belediye Başkanı, Silopi Görümlü Belediyesi heyeti ile bir araya geldi

Kaş Belediye Başkanı, Silopi Görümlü Belediyesi heyeti ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kardeş şehir Şırnak'ın Silopi-Görümlü heyetini makamında kabul etti.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kardeş şehir Şırnak'ın Silopi-Görümlü heyetini makamında kabul etti.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile bir araya geldi. Görüşmede, Kaş ve Görümlü'nün geleceğine ilişkin ikili ilişkiler ele alındı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, her zaman kardeş belediye Görümlü'nün yanında olduklarını söyledi. Heyetin Kaş'a gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Başkan Mutlu Ulutaş, "Bundan sonra da yapılacak kültürel, sosyal ve geleneksel ziyaretler, birbirimizi daha da yaklaştıracak, birliğimizi ve bütünlüğümüzü pekiştirecek" dedi.

Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu da iki kardeş şehrin geleceğine katkı sağlayacak projeler için birlikte hareket edeceklerini belirtti. Milletvekili Rizgin Birlik ise Görümlü ile Kaş'ın kardeş belediye olmalarının mutluluk verici olduğunu, bundan sonra da Antalya'nın bu ilçesine her zaman geleceklerini dile getirdi. Heyette, Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Mahsum Sevimli, önceki dönem Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen de yer aldı. - ANTALYA

Kaş Belediye Başkanı, Silopi Görümlü Belediyesi heyeti ile bir araya geldi
Kaş Belediye Başkanı, Silopi Görümlü Belediyesi heyeti ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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