Kartal'da su kuyusunda bir kişinin cesedi bulundu
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Kartal'da su kuyusunda bir kişinin cesedi bulundu

Kartal'da su kuyusunda bir kişinin cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal'da, su kuyusunda bulunan ceset, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kartal'da, su kuyusunda bulunan ceset, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Recep Akyıldız'dan (21) sabahtan beri haber alamayan ailesi, Cevizli Mahallesi Aşkale Sokak'taki evine gitti.

İki katlı evin önündeki su kuyusunun etrafında kan izleri gören aile, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede, kuyuda bir kişinin cesedinin olduğunu tespit etti.

İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılan cesedin Recep Akyıldız'a ait olduğu belirlendi.

Ceset, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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