Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı Kartal'da bir daireye giren hırsızlar evin içerisindeki güvenlik kamerasına yakalandı.

Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı

İSTANBUL - Kartal'da bir daireye giren hırsızlar evin içerisindeki güvenlik kamerasına yakalandı. Dairede dakikalarca maskeyle gezen şüpheliler tablet, bilgisayar ve telefonları çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 15.30 sıralarında Kartal Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Ümit E.'nin evde bulunmadığı sırada daireye giren iki şüpheli evde buldukları tablet, bilgisayar, telefon ve bir miktar parayı da çalarak kayıplara karıştı. Dakikalarca ev içerisinde gezen şüphelilerin maskelerini çıkarmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan hırsızlık anı ise daire içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntülerde, eve giren şahısların odaları dolaştığı buldukları elektronik eşyaları yanında getirdikleri sırt çantalarına yerleştirdikleri görülüyor.

Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı

Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı

Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı

Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı

Son dakika haberi... Kartal'da maskeli hırsızlar daire içi kameraya yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

Çavuşoğlu mahallesi, Tablet, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title