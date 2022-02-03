Kartal'da balıkçılar denetlendi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da zabıta ve ilçe tarım müdürlüğüne bağlı ekipler, balıkçı tezgahlarını denetledi.

Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliğinin il genelinde yapılmasını istediği denetimler kapsamında, standartlara uymayan balık satan iş yerleri ve semt pazarlarındaki tezgahlar kontrol edildi.

Ekiplerce, istavritte 13, hamside ise 9 santimetrenin altında olduğu tespit edilen balıkların satışı engellenirken, standartlara uygun olmayan balık satışı yapan esnafa "1380 saylı Su Ürünleri Kanunu" ve ilgili mevzuat gereği işlem yapıldı.

Denetimler, ilçe genelinde ve semt pazarlarında devam edecek.

Vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını isteyen Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, en çok tüketilen balıklardan istavritte 13, hamside ise 9 santimden küçük olanların satın alınmaması gerektiğini vurguladı.