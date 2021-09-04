Bir süredir haber alamadığı babası evinde ölü bulundu
İstanbul Kartal'da bir süredir haber alamadığı babasının evine giden kadın, kapıyı açamayınca ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, haber alınamayan adamın cansız bedenini buldu.
Yakacık Çarşı Mahallesi Talebe Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında yaşayan oturan Fikret Arıkan'dan (57) dört gündür haber alamayan kızı Hazal Arıkan eve geldi. Kapıyı çalan kızı ses gelmeyince durumu itfaiye ve polise bildirdi.
CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTIRLAR
Eve gelen itfaiye, merdiven kurarak camdan içeriye girince Arıkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıkan'n hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz