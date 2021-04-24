Son dakika! KARTAL'DA 6. KATTAKİ PENCEREDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Son dakika haber... KARTAL'DA 6. KATTAKİ PENCEREDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜHaber - Kamera: Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ / Kartal'da inşaat halindeki binanın penceresinde montaj yapan Osman Kaya (60) 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti.

KARTAL'DA 6. KATTAKİ PENCEREDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Haber - Kamera: Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ/ Kartal'da inşaat halindeki binanın penceresinde montaj yapan Osman Kaya (60) 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay Yakacık Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında yaşandı. İnşaat halindeki binanın 6'ncı katında pencerelerde montaj yapan 60 yaşındaki Osman Kaya isimli işçi bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü. Arkadaşları polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman Kaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, inşatta çalışan işçilerin ifadelerine başvurdu. Osman Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı