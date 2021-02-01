Kartal Belediyesi'nden müzik sektörüne destek konserleri
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Kartal Belediyesi'nden müzik sektörüne destek konserleri

01.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:19
Kartal Belediyesi'nden müzik sektörüne destek konserleri

Kartal Belediyesi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen müzik sektörüne destek olmak hem de Kartallı müzikseverlerin konser özlemini gidermek amacı ile Şubat ayı boyunca yaklaşık 20 sanatçının sahne alacağı online konserler serisi düzenliyor.

Kartal Belediyesi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen müzik sektörüne destek olmak hem de Kartallı müzikseverlerin konser özlemini gidermek amacı ile Şubat ayı boyunca yaklaşık 20 sanatçının sahne alacağı online konserler serisi düzenliyor.

Yaptığı aylık programlarla başta Kartal'da ikamet eden sanatçılar olmak üzere müzik sektöründeki birçok değerli ismi ilçedeki kültür merkezlerinde müzikseverlerle buluşturan Kartal Belediyesi, Şubat ayı boyunca kısıtlamalar dolayısı ile ertelenen konserleri ekrana taşıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonu ile düzenlenecek olan Şubat ayı konserleri; 5 Şubat'ta başlayacak olup 28 Şubat gününe kadar devam edecek. Konserlerin tamamı, Kartal Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Online konserler serisinde yer alacak isimler şu şekilde; Musa Kurt, Domane Dersim, Deniz Güneş, Özden Irmak, Cemal Kaya, Yüksel Yıldız, Ebru Hançer, Mürşide Şimşek, Eda Alakuş, Erol İkisivri, Engin Aydın, Taner Özsoy, DJ Murat Gemlik, Hakkı Şimşek, Sinan Güngör, Ali Rıza Gültekin, Sedat Kement, İhsan Orak, Baran Altınsoy, Derya Günbattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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