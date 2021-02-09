Karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı

09.02.2021 13:26 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:30
Karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Kaza Gölcük Şirinköy Mahallesi İpekyolu Bulvarı TOKİ Konutları kavşağında meydana geldi. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Derin Ö. isimli genç kıza, Mehmet U. İdaresindeki 41 ACV 905 plakalı otomobil çarptı. Aldığı darbenin etkisiyle yolun ortasına savrulan genç kız yerde kalırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Derin Ö., ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın burada yapılan kontrolünde belinde kırık olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet U.'yu ifadesini almak üzere karakola götürdü. Soruşturma sürüyor.


- Kkocaeli
Karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı
Karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı
Karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Pervin Buldan Süleyman Soylu Leyla Şahin Usta Temel Karamollaoğlu
Magazin Barış Manço Didem Kınalı Erol Büyükburç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 13:31:37. #1.14#
title