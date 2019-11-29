Kars'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
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Kars'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ise 20 kişi yaralandı.

29.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:14
Kars'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

'ın ilçesinde yoğun sis beraberinde trafik kazalarına neden oldu. Sarıkamış-Kars karayolu Asbuğa köyü yol ayrımında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır toplam 20 kişi yaralandı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Kaza sonrası kurtarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kazada yaralananlardan isimleri tespit edilenler şunlar: "Ümit Yıldız, Gerdan Ubiç, Yaşar Ayboğan, Alican Arslan, Atilla Salkın ve Helin Yılan".

İşte zincirleme kazadan fotoğraflar;

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kars'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
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