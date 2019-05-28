Kars'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Kars'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Murat Öztürk idaresindeki 75 AG 261 plakalı kamyonet, Kars-Ardahan kara yolu Mezra mevkisinde şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirdikleri polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kamyonette yaptıkları incelemede Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: AA