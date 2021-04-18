Kars'ta, "Sağlıklı Topla, Sağlıklı Tüket Projesi" hayata geçiriliyor
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Kars'ta, "Sağlıklı Topla, Sağlıklı Tüket Projesi" hayata geçiriliyor

Kars'ta, 'Sağlıklı Topla, Sağlıklı Tüket Projesi' hayata geçiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Sağlıklı Topla, Sağlıklı Tüket Projesi"ni hayata geçiriyor.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Sağlıklı Topla, Sağlıklı Tüket Projesi"ni hayata geçiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan İl Özel İdaresi'nce finanse edilen "Sağlıklı Topla Sağlıklı Tüket Projesi" Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Burcalı köyünde uygulanacak.

Burcalı köyünde yetiştiricilerle bir araya gelen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, proje hakkında yetiştiricilere bilgi verdi. Projenin uygulama aşaması ile ilgili görüş ve öneriler değerlendirildi.

"Sağlıklı Topla Sağlıklı Tüket Projesi" kapsamında köyde hayvancılık yapan 13 işletmeye, Süt Soğutma Tankı ve Süt Sağım Makinası verildi. Projeyle köyde üretilen sütün tamamının soğuk zincire girmesi sağlanacak.

Öte yandan proje kapsamında Kars'ın tamamında üretilen sütün tamamının soğuk zincire dahil edilmesi hedefleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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