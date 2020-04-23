Kars'ta Kovid-19 şüphesiyle yatırıldığı hastaneden kaçan kadın ve eşi yakalandı Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılan kadın ve kendisini aracıyla buradan kaçırdığı öne sürülen kocası yakalandı.

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılan kadın ve kendisini aracıyla buradan kaçırdığı öne sürülen kocası yakalandı. Kovid-19 şüphesiyle Harakani Devlet Hastanesinde yatışı yapılan F.K. test sonucu belli olmadan kocası E.K. tarafından aracıyla kaçırılarak Sarıkamış ilçesine getirildi. Hastane görevlilerin durumu bildirmesiyle harekete geçen polis ekipleri, F.K ve eşi E.K'yi ilçedeki oteller bölgesinde yakaladı. Polis ekiplerinin 112 Acil Servis görevlilerine teslim ettiği çift, aynı hastanede gözetim altına alındı. E.K'ye ait araç ise Sarıkamış Belediyesi ekiplerince bulunduğu alanda dezenfekte edildi. Kaynak: AA