İlkbahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor

Havaların ısınmasıyla yeşillenen Kars'ın Arpaçay ile Sarıkamış ilçeleri, açan çiçeklerle bahar renklerine büründü.

Havaların ısınmasıyla yeşillenen Kars'ın Arpaçay ile Sarıkamış ilçeleri, açan çiçeklerle bahar renklerine büründü.

Sarıkamış'ın 2 bin 700 rakımlı Kızılçubuk mevkisinde canlanan doğa, güzel manzaralar oluşturdu.

Açan rengarenk çiçekler, karların erimesiyle şırıl şırıl akan sular ve kuş cıvıltılarıyla ilkbaharın tüm güzelliklerinin yaşandığı ilçe, doğa fotoğrafçılarını da cezbediyor.

Arpaçay ilçesinde de yemyeşil arazilerde açan çiçekler doğayı süsledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci