İlkbahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor
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İlkbahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Kültür Sanat

Havaların ısınmasıyla yeşillenen Kars'ın Arpaçay ile Sarıkamış ilçeleri, açan çiçeklerle bahar renklerine büründü.

Havaların ısınmasıyla yeşillenen Kars'ın Arpaçay ile Sarıkamış ilçeleri, açan çiçeklerle bahar renklerine büründü.

Sarıkamış'ın 2 bin 700 rakımlı Kızılçubuk mevkisinde canlanan doğa, güzel manzaralar oluşturdu.

Açan rengarenk çiçekler, karların erimesiyle şırıl şırıl akan sular ve kuş cıvıltılarıyla ilkbaharın tüm güzelliklerinin yaşandığı ilçe, doğa fotoğrafçılarını da cezbediyor.

Arpaçay ilçesinde de yemyeşil arazilerde açan çiçekler doğayı süsledi.

İlkbahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor
İlkbahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor
İlkbahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor
İlkbahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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