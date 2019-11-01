Kars'ta çobanlar ortalığı savaş alanına çevirdi! Kavgada 15 kişi yaralandı
Kağızman ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavganın ardından iki köyün sakinleri ilçe merkezinde karşı karşıya geldi. Taş ve sopaların kullanıldığı kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı. Kavgada 15 kişi yaralandı.
Kars'ta çobanlar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. İlçe merkezinde karşılaşan iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Sopalarla birbirlerini vuranları çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Kavgada ise 15 kişi yaralandı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kağızman ilçesine bağlı Böcüklü ve Şaban köylerinin çobanları arasında dün, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada yaralanan 4 kişi, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarla birlikte gelen her iki köyün sakinleri, hastanenin önünde karşı karşıya geldi. Taraflar, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.
Ortalığı savaş alanına çeviren kavgaya, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Güvenlik güçlerinin biber gazı kullandığı kavgada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı.
VİDEO: Kars'ta çobanlar ortalığı savaş alanına çevirdi! Kavgada 15 kişi yaralandı