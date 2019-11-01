Kars'ta çobanlar ortalığı savaş alanına çevirdi! Kavgada 15 kişi yaralandı

01.11.2019 09:43

Kars'ta çobanlar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. İlçe merkezinde karşılaşan iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Sopalarla birbirlerini vuranları çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Kavgada ise 15 kişi yaralandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kağızman ilçesine bağlı Böcüklü ve Şaban köylerinin çobanları arasında dün, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada yaralanan 4 kişi, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarla birlikte gelen her iki köyün sakinleri, hastanenin önünde karşı karşıya geldi. Taraflar, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Ortalığı savaş alanına çeviren kavgaya, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Güvenlik güçlerinin biber gazı kullandığı kavgada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı.

Kaynak: DHA