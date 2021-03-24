Kars'ta belediyeden psikolojik destek hizmeti
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Kars'ta belediyeden psikolojik destek hizmeti

24.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:35
Kars'ta belediyeden psikolojik destek hizmeti

Kars Belediyesi, kadınlara yönelik bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Kars Belediyesi, kadınlara yönelik bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kadınlara yönelik Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere hafta 2 gün bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor.

Kadınlara; kendini tanımaları, duygusal zorlanmalarının üstesinden gelebilmeleri, doğru kararlar alabilmeleri ve kişisel güçlerini keşfedebilmeleri gibi konularda yardımcı olmak amacıyla Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Bireysel Psikolojik Danışmanlık Hizmeti ile kadınların zorlayıcı süreç/durumlarda uyumlarının arttırılması hedefleniyor.

Kadınların baş etme stratejilerinin güçlendirildiği, destek kaynaklarının tespit edilip harekete geçirildiği kişiye özel olarak programlanmış ve hedef odaklı destekleyici görüşmeleri içeren hizmet ile ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda psikiyatri uzmanına yönlendirme sağlanmaktadır.

Belediye'nin başlatmış olduğu "Bireysel Psikolojik Danışmanlık Hizmeti"nin özellikleri şöyle sıralandı:

"Psikolojik Danışmanlık Hizmeti 18-60 yaş arası kadın vatandaşlarımıza verilmektedir. Vatandaşlarımız 223 44 79 numaralı telefonu arayarak ya da Kadın Dayanışma Merkezini ziyaret ederek talep oluşturabilirler. Başvuru esnasında psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen kişinin bizzat kendisinin başvuru yapması istenmektedir. Alınan başvuru ilgili personele iletilir ve personel vatandaşla görüşerek programına uygun gün ve saatte randevuyu oluşturulmaktadır. Görüşmeler, ihtiyaca uygun olarak ortalama 6 seans olarak yapılmaktadır. Seans sayısı duruma göre değişebilmektedir. Gerektiğinde ilgili kurumlara yönlendirmeler yapılmaktadır. Bireysel görüşmeler 40 dakikalık oturumlar şeklinde haftanın 2 günü (Çarşamba ve Perşembe) 09.00-16.00 saatleri arasında yapılmaktadır." - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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