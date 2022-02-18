Kars'ta ağaç ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü - Haberler
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Kars'ta ağaç ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü

AA, Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta ağaç ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü

Kars'ta soğukların etkisiyle oluşan kırağı, ağaç ve bitkileri beyaza bürüdü.

KARS (AA) - Kars'ta soğukların etkisiyle oluşan kırağı, ağaç ve bitkileri beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Ağaç ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı kentte, güzel manzaralar oluştu.

Yüzeyi buzla kaplanan Kars Çayı'nda ise yeşilbaş ördekler yiyecek ararken görüntülendi.

Vatandaşlardan Şakir Arslan, ağaçların yeniden beyaza büründüğünü belirterek, "Evin camlarından bakıyoruz her taraf kırağı tutmuş. Memleketimizin durumu böyle. Bu hava bizim için güzel, alıştık bu duruma." dedi.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Kars, kar, Güncel, Haberler

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