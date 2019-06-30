Kars çiçek açtı

KARS (İHA) – Kars'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta, yazın gelişiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. Kars Çayı'nın akışıyla bütünleşen çiçekler, görenleri adeta büyüledi.

Mezra Köyü altında geçen Kars Çayı etrafında açan çiçekler, gökyüzünün de çaya yansımasıyla birlikte görsel şölen sunuyor. Türkiye'nin birçok ilinden gelen vatandaşlar, hem Kars'ı doya doya geziyor. Hem de Kars'ın büyüleyen güzelliğini dostlarıyla sosyal medya ortamında paylaşıyor. - KARS

Kaynak: İHA