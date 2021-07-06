Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi

Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'taki trafik kazasında yaşamını yitiren hamile kadın ile 8 yaşındaki çocuğun cenazeleri Erbaa ilçesinde defnedildi.

Tokat'taki trafik kazasında yaşamını yitiren hamile kadın ile 8 yaşındaki çocuğun cenazeleri Erbaa ilçesinde defnedildi.

Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan ve karnındaki bebeğiyle hayatını kaybeden Esra Bolat'ın (23) cenazesi, Eryaba köyündeki evine götürüldü.

Burada helallik alındığı sırada hamile kadının eşi Ümit Bolat (31) ile babası Mustafa ve annesi Sündüz Yeşersin gözyaşlarına hakim olamadı.

Daha sonra vatandaşların omuzlarında Eryaba Köyü Camisi'ne getirilen cenaze, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Yaklaşık 1 yıllık evli ve 8,5 aylık hamile olan Esra Bolat'ın doktor kontrolü için il merkezine gittiği öğrenildi.

Aynı kazada ölen 8 yaşındaki Taha Niyazi Yaşar'ın cenazesi ise Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinden helallik alındıktan sonra şehir mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde defnedildi.

Kentte dün Ferdi Yaşar (38) idaresindeki 60 ABD 205 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu 63. kilometrede bariyere çarpmış, Esra Bolat olay yeri, Taha Niyazi Yaşar ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi
Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi
Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi
Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi
Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi
Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi
Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi
Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

'Ölüm virajı' yine can aldı! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
"Ölüm virajı" yine can aldı! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı
Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ahmet Kaya Zeki Müren Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Burak Elmas Fatih Terim Mostafa Mohamed Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 14:08:23. #1.16#

title