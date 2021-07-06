Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi

Tokat'taki trafik kazasında yaşamını yitiren hamile kadın ile 8 yaşındaki çocuğun cenazeleri Erbaa ilçesinde defnedildi.

Tokat'taki trafik kazasında yaşamını yitiren hamile kadın ile 8 yaşındaki çocuğun cenazeleri Erbaa ilçesinde defnedildi.

Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan ve karnındaki bebeğiyle hayatını kaybeden Esra Bolat'ın (23) cenazesi, Eryaba köyündeki evine götürüldü.

Burada helallik alındığı sırada hamile kadının eşi Ümit Bolat (31) ile babası Mustafa ve annesi Sündüz Yeşersin gözyaşlarına hakim olamadı.

Daha sonra vatandaşların omuzlarında Eryaba Köyü Camisi'ne getirilen cenaze, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Yaklaşık 1 yıllık evli ve 8,5 aylık hamile olan Esra Bolat'ın doktor kontrolü için il merkezine gittiği öğrenildi.

Aynı kazada ölen 8 yaşındaki Taha Niyazi Yaşar'ın cenazesi ise Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinden helallik alındıktan sonra şehir mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde defnedildi.

Kentte dün Ferdi Yaşar (38) idaresindeki 60 ABD 205 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu 63. kilometrede bariyere çarpmış, Esra Bolat olay yeri, Taha Niyazi Yaşar ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız