İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı
Şanlıurfa'da karnelerini aldıktan sonra kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları devam ediyor. AFAD ekiplerinin de aramaya katılmasını isteyen baba, "Çocuklarımın bulunmasını istiyorum" dedi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp'i (11) arama çalışmaları sürüyor.
Ekiplerin arama çalışmaları, çocukların son görüldüğü Siverek- Hilvan karayolu çevresinde yoğunlaştı.Baba İbrahim Baturalp, çocuklarının hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, arama yapan ekip sayısının artırılmasını istedi.
"ÇOCUKLARIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM"
Baturalp, "Dün iki çocuğum karne almaya okula gitti. Bu saatte kadar eve dönmediler. Siverek'in her yerine baktık ancak bir iz bulamadık. Çocukların en son Hilvan ilçesine doğru gittiklerini düşünüyoruz. En son Ediz köyünden biri görmüş, ondan sonra da gören yok. AFAD ekiplerinin de bu aramaya katılıp çocuklarımın bulunmasını istiyorum" dedi.
DERSLERİ İYİ DEĞİLDİ
Bu arada babanın emniyete verdiği bilgide çocukların derslerinin iyi olmadığını, bu nedenle eve gelmemiş olabileceğini düşündüğünü söylediği öğrenildi.
Haber Videosu: İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı
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Allah yardımcınız olsun . Bir an evvel bulun yavrularınızı .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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insallah en kisa zamanda bulunurlar rabbim kimseyi evladiyla imtiham etmesinCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Düz dünyamızda kubbenin altında bizleri yaratan Allah''a erişim sağlamak yerine bir küre dünya Nasa hayali yarattığını sandığımız sanal bir Tanrı''ya taparken o sahte tanrı ve dezenformasyonu aşarak gerçeklere ulaşmamızı hiç istemeyen ve bu yalandan gıdalanan kişiler statükoyu eleştirmek yerine her zaman suçu üzerine yıkacak birilerini bulurlar kendileri ise sorgulanamazdırlar ve haklı olduklarını düşünürler. Nesini yorumlayayım ? Kelimeler yetmez gerçeği anlatmaya, inanmaya niyeti olan lazım.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sen nesin be. hangi gezegenden geldin.1 Yayından Kaldır
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KİM BİLİR BELKİ ÇOCUKLARINA TAKDİR VEYA TEŞEKKÜR BELGESİNİ GETİRMESENİZ EVE GELMEYİN DE DEMİŞ OLABİLİRCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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DEMEKKİ ÇOCUKLAR DAYAKTAN KORKTUĞU İÇİN EVE DÖNMEMİŞ. SUÇ BABANIN ÇOCUKLARA KOLKU SALMASINDA. SEN EĞİTİLMEMİŞSİNKİ ÇOCUĞUNU NASIL EĞİTECEKSİN.Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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Bilip bilmeden yorum yapmayın.Bu çocuk 5 ile 7.sınıf arasıda dersleri iyi değildi.Dısardan insanlara bilmeden yorum yapıp yargılamayalım.4 Yayından Kaldır
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ALLAH YARDIM ETSİN. . .Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır