İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı
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İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı

Şanlıurfa'da karnelerini aldıktan sonra kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları devam ediyor. AFAD ekiplerinin de aramaya katılmasını isteyen baba, "Çocuklarımın bulunmasını istiyorum" dedi.

18.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:40
İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı

'nın ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp'i (11) arama çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin arama çalışmaları, çocukların son görüldüğü Siverek- karayolu çevresinde yoğunlaştı.Baba İbrahim Baturalp, çocuklarının hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, arama yapan ekip sayısının artırılmasını istedi.

"ÇOCUKLARIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Baturalp, "Dün iki çocuğum karne almaya okula gitti. Bu saatte kadar eve dönmediler. Siverek'in her yerine baktık ancak bir iz bulamadık. Çocukların en son Hilvan ilçesine doğru gittiklerini düşünüyoruz. En son Ediz köyünden biri görmüş, ondan sonra da gören yok. AFAD ekiplerinin de bu aramaya katılıp çocuklarımın bulunmasını istiyorum" dedi.

DERSLERİ İYİ DEĞİLDİ

Bu arada babanın emniyete verdiği bilgide çocukların derslerinin iyi olmadığını, bu nedenle eve gelmemiş olabileceğini düşündüğünü söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı
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HABER YORUMLARI (8)

  • İÇ SES:
    Düz dünyamızda kubbenin altında bizleri yaratan Allah''a erişim sağlamak yerine bir küre dünya Nasa hayali yarattığını sandığımız sanal bir Tanrı''ya taparken o sahte tanrı ve dezenformasyonu aşarak gerçeklere ulaşmamızı hiç istemeyen ve bu yalandan gıdalanan kişiler statükoyu eleştirmek yerine her zaman suçu üzerine yıkacak birilerini bulurlar kendileri ise sorgulanamazdırlar ve haklı olduklarını düşünürler. Nesini yorumlayayım ? Kelimeler yetmez gerçeği anlatmaya, inanmaya niyeti olan lazım.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • DEVRAN:
    KİM BİLİR BELKİ ÇOCUKLARINA TAKDİR VEYA TEŞEKKÜR BELGESİNİ GETİRMESENİZ EVE GELMEYİN DE DEMİŞ OLABİLİR
    Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
  • ANTİ ÇOMAR:
    DEMEKKİ ÇOCUKLAR DAYAKTAN KORKTUĞU İÇİN EVE DÖNMEMİŞ. SUÇ BABANIN ÇOCUKLARA KOLKU SALMASINDA. SEN EĞİTİLMEMİŞSİNKİ ÇOCUĞUNU NASIL EĞİTECEKSİN.
    Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
  • SİVEREKLİ:
    Bilip bilmeden yorum yapmayın.Bu çocuk 5 ile 7.sınıf arasıda dersleri iyi değildi.Dısardan insanlara bilmeden yorum yapıp yargılamayalım.
    4 Yayından Kaldır
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