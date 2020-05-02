Karlar eriyince, çöpler ortaya çıktı

KOCAELİ'nin turistik ilçesi Kartepe etekleri ile Maşukiye bölgesinde, karlar eriyince, kış aylarında gelen piknikçilerin bıraktığı çöp yığınları ortaya çıktı.

KOCAELİ'nin turistik ilçesi Kartepe etekleri ile Maşukiye bölgesinde, karlar eriyince, kış aylarında gelen piknikçilerin bıraktığı çöp yığınları ortaya çıktı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Kartepe'de çöp sorunu yaşanıyor. Kış aylarında kaymak, sucuk-ekmek yemek ve doğada güzel vakit geçirmek isteyenler Kartepe'ye akın ediyor. Ancak bazı tatilcilerin bıraktıkları çöpler, zamanla kar altında kalıyor. Havaların ısınmasıyla da gün yüzüne çıkıyor.Bu ilkbaharda da karlar eridi ve tatilcilerden kalan çöp yığınları ortaya çıktı. Kartepe'nin eşsiz doğasını kirleten çöp yığınlarının, bazı noktalarda su kanallarını tıkadığı da görüldü.

Kaynak: DHA