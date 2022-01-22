KASTAMONU - Karla beyaza bürünen Küre Dağları havadan görüntülendi - Haberler
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KASTAMONU - Karla beyaza bürünen Küre Dağları havadan görüntülendi

AA / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Her mevsim ayrı manzaralar sunan ve kar yağışının ardından beyaza bürünen Kastamonu'daki Küre Dağları havadan görüntülendi.

KASTAMONU (AA) - Her mevsim ayrı manzaralar sunan ve kar yağışının ardından beyaza bürünen Kastamonu'daki Küre Dağları havadan görüntülendi.

Küre Dağları'nın, Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bölümlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı.

Her mevsim ziyaretçilerine ayrı manzaralar sunan Küre Dağları'nda karın durmasıyla güneş yeniden kendini gösterdi.

Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması, drone ile havadan görüntülendi.

KASTAMONU - Karla beyaza bürünen Küre Dağları havadan görüntülendi

KASTAMONU - Karla beyaza bürünen Küre Dağları havadan görüntülendi

KASTAMONU - Karla beyaza bürünen Küre Dağları havadan görüntülendi

AA / Kadir Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, kar, Güncel, Haber

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