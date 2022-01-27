Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası böyle görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Ali Erdem - Güncel
 - Güncelleme:

Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası böyle görüntülendiBURSA Her mevsim ayrı manzaralar sunan ve kar yağışının ardından beyaza bürünen Bursa'daki Görecik Yaylası havadan görüntülendi.

BURSA (İHA) - Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası böyle görüntülendi

BURSA Her mevsim ayrı manzaralar sunan ve kar yağışının ardından beyaza bürünen Bursa'daki Görecik Yaylası havadan görüntülendi.

Kar yağınca yaylada muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Büyükorhan ilçesinin Görecik Yaylası ve Belpınar Dağlarında kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Her mevsim ziyaretçilerine ayrı manzaralar sunan Görecik Yaylasında karın durmasıyla güneş yeniden kendini gösterdi.

Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası böyle görüntülendi

Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası böyle görüntülendi

Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ali Erdem - Güncel

Bursa, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title