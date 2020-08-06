Kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini veren Simge, danslarıyla geceye damga vurdu
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Kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini veren Simge, danslarıyla geceye damga vurdu

Dün akşam kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini veren şarkıcı Simge, Gülşah Saraçoğlu imzalı iddialı elbisesi ve danslarıyla geceye damga vurdu.

06.08.2020 00:26 | Son Güncelleme: 06.08.2020 00:45

Şarkıcı Simge Sağın, dün akşam kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini verdi. Gülşah Saraçoğlu imzalı iddialı elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Simge, danslarıyla geceye damga vurdu.

Şarkıları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Simge Sağın, "sanatçıların arenası" olarak adlandırılan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde ilk konserini verdi. Kendi şarkılarının yanı sıra çok severek okuduğu şarkıları da seslendiren Simge, hayranlarına özel bir gece yaşattı.

DANSLARIYLA GECEYE DAMGA VURDU

Harbiye'deki ilk konserinde Gülşah Saraçoğlu imzalı iddialı elbisesiyle dikkat çeken Simge, danslarıyla da geceye damga vurmayı başardı.

SİMGE İÇİN BİR HAFTA ATÖLYESİNİ KAPATTI

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, ilk Harbiye Açık Hava konserini veren çocukluk arkadaşı Simge Sağın'a destek olmak için bir hafta atölyesini kapatmıştı. Saraçoğlu, konser için 3 ayrı kostüm hazırladı.

Kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini veren Simge, danslarıyla geceye damga vurdu
Haber Yorumları (1)
HAKAN: Bu kız bı afet. Felaket. ??
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