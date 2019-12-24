Kariyer Zirvesi'nde Şehir Tiyatroları sanatçıları gençlerle bir araya geldi

24.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:43

İBB iştirakleri ile özel sektörden 25 kurum ve kuruluşun yer aldığı Kariyer Zirvesi'ne katılan 3 bine yakın üniversite öğrencisi ve mezun firmalarla görüşerek insan kaynakları politikaları ve işe alım süreçleri ile ilgili bilgiler aldı.

Kariyer Zirvesi'nde İBB Şehir Tiyatroları sanatçıları Sevil Akı ve Can Başak saat 13.30'da, Bennu Yıldırımlar ve Mert Turak saat 16.00'da düzenlenen birer söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Söyleşilerde sanatçılar özgeçmişlerinden, kariyer basamaklarından söz ettiler. Tiyatro, sinema ve dizi çalışmaları hakkında bilgiler veren sanatçılar, söyleşinin sonunda gençlerin sorularına cevap verdiler.

Söyleşilerin sonunda İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, sanatçılarımız Sevil Akı, Can Başak, Bennu Yıldırımlar ve Mert Turak'a çiçek takdim etti.

Fuar alanında İBB Şehir Tiyatroları'nın standını ziyaret eden gençler tiyatromuz, oyunlarımız hakkında bilgi aldılar.

Kaynak: Bültenler