Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli tutuklandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, karısıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişinin otomobiline el yapımı patlayıcı yerleştiren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asmalıevler Mahallesi'nde apart işletmeciliği yapan M.A. otomobilinin sol arka çamurluğunun içinde beyaz bir poşet bulunduğunu fark etti.

M.A'nın çamurluktan çıkarmak için çektiği poşetin içinden bir cep telefonu düştü. Şüphelenen M.A, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekibi, poşetin içinde el yapımı patlayıcı bulunduğunu tespit etti.

Bomba imha ekibi, el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde patlattı.

Olay yeri inceleme ekibi de düzenek ve otomobilde parmak izi taraması yaptı.

Şüpheli suçunu itiraf etti

Yürütülen soruşturma kapsamında, Zeytinköy Mahallesi'nde oturan mevsimlik orman işçisi 4 çocuk babası H.D. (43) gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İfadesinde boşanma aşamasında bulunduğu, apartta çalışan eşinin, patronu M.A. ile ilişkisi olduğunu öne süren H.D, suçunu itiraf etti.

İnternet sitelerinden öğrenerek hazırladığı el yapımı patlayıcıyı 3 gün önce M.A'nın otomobiline yerleştirdiğini anlatan H.D'nin, infilak ettirmek için eşiyle patronunun aynı anda otomobile binmesini beklediğini, bu gerçekleşmeyince uzaktan kumandayı çöpe attığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, 3 gün boyunca patlayıcı yerleştirilmiş otomobille gezen M.A, şok yaşadı. M.A, güvenlik gerekçesiyle şehir dışında bir yere yerleştirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.D. güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.