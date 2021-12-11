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Karısı ve üvey çocuğunun boğazını kesen şahsın tedavisi sürüyor

Karısı ve üvey çocuğunun boğazını kesen şahsın tedavisi sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde cinnet getirerek karısı ve üvey çocuğunun boğazını keserek öldüren şahsın tedavisi devam ediyor.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde cinnet getirerek karısı ve üvey çocuğunun boğazını keserek öldüren şahsın tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki ikamette meydana gelen olayda, iddiaya göre cinnet getiren Kaya D., önce tartıştığı eşi Hörmet D.'nin (20) ardından da üvey kızı Yasemin Nur S.'nin (2) boğazını kesti. Daha sonra kendi boğazını da aynı bıçakla kesen Kaya D., kardeşini arayarak yardım istedi. Ekipler tarafından anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken cansız bedenleri ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Eşi ve üvey kızının boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını da kesen Kaya D.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Turan Bulut - Ali Göç/İHA)

Karısı ve üvey çocuğunun boğazını kesen şahsın tedavisi sürüyor

Karısı ve üvey çocuğunun boğazını kesen şahsın tedavisi sürüyor

Karısı ve üvey çocuğunun boğazını kesen şahsın tedavisi sürüyor

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