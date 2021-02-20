Karınca Adam (Ant-Man) filminin konusu nedir? Karınca Adam oyuncuları kimler? Karınca Adam (Ant Man) film özeti!
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Karınca Adam (Ant-Man) filminin konusu nedir? Karınca Adam oyuncuları kimler? Karınca Adam (Ant Man) film özeti!

20.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:53
Karınca Adam (Ant-Man) filminin konusu nedir? Karınca Adam oyuncuları kimler? Karınca Adam (Ant Man) film özeti!

Marvel'in sevilen filmi Karınca Adam (Ant-Man) filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak! Peki, Karınca Adam (Ant-Man) filminin konusu nedir? Karınca Adam oyuncuları kimler? Karınca Adam (Ant Man) film özeti!

Bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacan Ant Man ya da Türkçe adıyla Karınca Adam filmi izleyiciler tarafından merak ediliyor! Karınca Adam (Ant-Man), aynı adlı Marvel Comics çizgi roman serisinden uyarlanmış, Peyton Reed tarafından yönetilen, 2015 yılında vizyona giren on ikinci Marvel Sinematik Evreni filmi olup 2. Evre'nin kapanış filmidir. Başrollerinde Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas ve Patrick Wilson gibi oyuncuların yer aldığı filmde boyunu küçültüp büyültme özelliğine sahip Karınca Adam, ilk kez beyaz perde buluştu!

KARINCA ADAM KONUSU NEDİR?

Boyunu küçülterek gücünü arttırma gibi inanılmaz bir kabiliyete sahip olan uzman hırsız Scott Lang, içindeki kahramanı kucaklamalı ve akıl hocası Dr. Hank Pym'e, Ant-Man kostümünün ardındaki sırrı, yükselen tehlikelere karşı koruması konusunda yardım etmeli. Tüm engellere rağmen, Pym ve Lang dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundalar.

KARINCA ADAM OYUNCULARI KİMLER?

Paul Rudd Scott Lang/ Ant Man

Evangeline Lilly Hope Van Dyne

Michael Douglas Hank Pym

Corey Stoll Darren Cross/ Yellowjacket

Bobby Cannavale Paxton

Michael Peña Luis

Anthony Mackie Sam Wilson/ Falcon

Tip "T.I." Harris Dave

Hayley Atwell Peggy Carter

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