Kargolar kaça kadar açık 29 Haziran 2021? Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi kargolar kaça kadar çalışıyor?
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Kargolar kaça kadar açık 29 Haziran 2021? Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi kargolar kaça kadar çalışıyor?

Kargolar kaça kadar açık 29 Haziran 2021? Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi kargolar kaça kadar çalışıyor?
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Vatandaşın en çok arattığı konulardan biri kargo çalışma saatleri oluyor. Özellikle pandemi sürecinde getirilen tedbirler neticesinde sık sık çalışma saatleri değişmişti. Sizler için bugünkü güncel kargo çalışma saatlerini paylaşıyoruz. Peki, Kargolar kaça kadar açık 29 Haziran 2021? Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi kargolar kaça kadar çalışıyor?

Kargo şirketlerinin çalışma saatleri vatandaşın en çok araştırdığı konular arsında yerini aldı. Özellikle içinde bulunduğumuz Covid- 19 döneminde kargoların yoğunlukla çalışması ve değişen çalışma saatleri, konu hakkında güncel araştırma yapmayı gerektiriyor. Biz de sizler için güncel bilgileri derledik. Peki, Kargolar kaça kadar açık 29 Haziran 2021? Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi kargolar kaça kadar çalışıyor? Detaylar haberimizde!

KARGOLAR KAÇA KADAR AÇIK 29 HAZİRAN 2021?

Kargoların çalışma saatleri, kargo şirketlerine göre değişkenlik gösterebiliyor. PTT şubeleri sabah 8.30-12.30 saatleri arasında çalışıyor.

12.30-13.30 saatlerinde 1 saatlik mola olduğundan dolayı o saat aralığında kapalıdır. PTT'ler Cumartesi günleri kapalı olmakla birlikte Merkez PTT şubeleri açıktır. Sadece belirli birkaç bölgede açık olan PTT şubeleri saat 13.30'a kadar açıktır.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo hafta içi 08.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.

Cumartesi ise sabah 08.30-14.00 saatleri arasında çalışıyor.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi kargo hafta içi: 08.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.

Cumartesi günleri 09.00-16.00 saatleri arasında çalışıyor.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Sürat Kargo hafta içi;

Batı illerinde: 09.00-18.30 saatleri arasında çalışıyor.

Doğu illerinde: 08.30.18.00 saatleri arasında çalışıyor.

Cumartesi ise bölgeye göre değişkenlik gösteriyor.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS kargo hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında çalışıyor.

Cumartesi günleri 09.00-15.00 saatleri arasında çalışıyor.

*Pazar günleri bütün kargolar kapalıdır.

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Kargolar kaça kadar açık 29 Haziran 2021? Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi kargolar kaça kadar çalışıyor? - Haberler
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