Kargo Hedefe Ulaşmazsa 100 Bin Euro Kaybederim' Dedi, 71 Kişi Öldü, Mallarına El Konuldu.

MACARİSTAN'IN Szeged Başsavcılığı Sözcüsü György Lörinczy, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, savcılığın 71 sığınmacının bir kamyonette hayatını kaybettiği olayla ilgili davada çeşitli cezalara çarptırılan sanıkların cezalarının artırılması için karara itiraz ettiğini söyledi. Savcılık, suç örgütü üyeliği, cinayete yardım ve insan kaçakçılığından suçlu bulunan 4 sanığa verilen 25'er yıl hapis cezasının müebbete çevrilmesini, diğer sanıkların ise daha uzun süre hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.

CEZA YAĞDI

Macaristan'ın Kecskemet kentinde görülen ve geçen yıl 14 Haziran'da sonuçlanan mahkemede, 11'i Bulgaristan, 2'si Afganistan ve 1'i Bulgaristan-Lübnan çifte vatandaşlığına sahip 14 sanık yargılanmış ve davada hakim, tüm sanıkları suçlu bularak hapis cezasına mahkum etmişti. Suç örgütü üyeliği, cinayete yardım ve insan kaçakçılığından suçlu bulunan 4 sanık 25'er yıl hapis cezasının yanı sıra 10 yıl kamu görevinden ve ömür boyu Macaristan'a girişten men edilmiş, ayrıca 4 sanığın 103 milyon Macar forinti (yaklaşık 320 bin avro) değerindeki mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti. Diğer 10 sanık ise 3 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası ve Macaristan'a girişten men edilmenin yanı sıra 94 milyon Macar forinti (yaklaşık 293 bin avro) para cezasına çarptırılmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 27 Ağustos 2015'te, otobanda terk edilmiş bir kamyonetin içinde Irak ve Afganistan vatandaşı 59 erkek, 8 kadın ve 4 çocuğun 15 metrekareden daha küçük bir alanda, havalandırması ve penceresi olmayan, kapısı sadece dışarıdan açılabilen kamyonette cesedi bulunmuştu.

Macaristan'da 21 Haziran 2017'de başlayan yargılanma sürecinde savcılık, sığınmacıları Avusturya'ya taşıyan kamyonet hareket ettikten yaklaşık 40 dakika sonra sığınmacıların havasızlıktan bağırmaya başlamasına rağmen şoförlerin örgüt liderinden aldığı talimat üzerine sığınmacılara yardım etmediği, kamyonet sürücüsünün suç örgütü liderine sığınmacıların durumunu telefonda bildirmesine rağmen örgüt liderinin, "Eğer kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin euro kaybederim" dediğini belirtmişti.