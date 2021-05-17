Karganın, inci kefalini avlaması görüntülendi

Van Gölü'nün havadan görüntülenmesi Karganın İnci kefali avlama mücadelesi ve kefalleri yemesi Martıların balıkları avlaması İnci kefallerinin akıntıya karşı atlaması Fotoğraf tutkunlarının manzarayı fotoğraflaması Doğa fotoğrafçısı Elif Korkmaz ile röportaj VAN - Her yıl 15 Nisan-15...

Van Gölü'nün havadan görüntülenmesi

Karganın İnci kefali avlama mücadelesi ve kefalleri yemesi

Martıların balıkları avlaması

İnci kefallerinin akıntıya karşı atlaması

Fotoğraf tutkunlarının manzarayı fotoğraflaması

Doğa fotoğrafçısı Elif Korkmaz ile röportaj VAN - Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorluğu yolculuğu devam ediyor. Van'ın Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alanda her yıl yerli ve yabancı binlerce kişi, zorlu yolculuğa tanıklık ediyor. Burada karganın, inci kefalini avlaması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca