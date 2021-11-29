KARESİ'NİN EN GÜZEL KARELERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Karesi Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen ve "Pandemi Döneminde Karesi'de Yaşam" konu fotoğraf yarışmasında en güzel karelerin sahipleri ödüllendirildi. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 112 fotoğraf sanatçısı 399 eser ile katıldı.

Kültürel ve sosyal faaliyetlere önem veren Karesi Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Pandemi Döneminde Karesi'de Yaşam" konu fotoğraf yarışmasında en güzel karelerin sahipleri ödüllendirildi. Türkiye'nin dört bir yanından 112 fotoğraf sanatçısının 399 eser ile katıldığı yarışmanın ödül töreni Karesi Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlendi. Ödül törenine Türkiye'nin dört bir yanından sanatçılarda katıldı.

EN İYİ KARELER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Türkiye'nin önemli fotoğraf sanatçıları, akademisyenler ve fotoğraf sanatçıları dernekleri ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'ndan isimlerin oluşturduğu juri üyeleri tarafından titizlikle incelenerek belirlenen en iyi fotoğrafların sahiplerine ödülleri verildi. Yarışmaya Eskişehir'den katılan fotoğraf sanatçısı Gülin Yiğiter "Yüncü Mehmet Amca" ve "Sosyal Mesafe" ismini verdiği fotoğraflar ile birincilik ve ikincilik ödüllerine layık görüldü. Yarışmada "Şehitler Camii" fotoğrafıyla Yekta Coşkunsu üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Değerlendirme sonucunda ise Yahya Engin "Saat Kulesine Bakış", Adil Emektar "Köy Kahvesi" ve Ömer Şahin "Geçit" isimli çalışmalarıyla mansiyon ödülüne layık görüldüler.

Ödül töreni öncesi Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği (BASAF) Başkanı Osman Sipahi ile Karesi Belediyesi Meclis Üyesi ve fotoğraf sanatçısı Yüksel İpek birer konuşma yaparak Karesi Belediyesi'ne yarışma için teşekkür ettiler. Sipahi ve İpek, karesi Belediyesi'nin sanata ve sanatçıya verdiği değere vurgu yaptılar.

"SANAT İNSANI İNSAN YAPAN UNSURLARDAN BİRİ"

Ödül töreni öncesi Karesi Belediyesi Başkan Vekili Uğur Türkmen'de bir konuşma yaptı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın bir cenaze töreni nedeniyle ödül törenine katılamadığını söyleyen Türkmen, fotoğraf sanatçılarına yarışmaya gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür etti. Yarışmada çok güzel fotoğrafların yeraldığını belirten Türkmen, "Sanat insanı insan yapan unsurlardan biri. İnsan her zaman iyiye ve güzele ulaşmak istiyor. Bunun içinde sanatı kullanıyor. Fotoğraftan çok anlamıyorum ama bir fotoğraf sanatçısı neyi görmek istiyorsa eserlerine de onu yansıtıyor. Bakmak var görmek var. Biz bakıyoruz siz görüyorsunuz. Yarışmamızda bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren fotoğrafların sahiplerine ödülleri verildi. 1. ve 2. ye ödüllerini Karesi Belediye Başkan Vekili Uğur Türkmen, 3. ye ödülünü Karesi Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Akkol, Mansiyon ödüllerini Balıkesirli ünlü fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer ve Yüksel İpek verdi. Ödül törenine Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf sanatçıları, sanatseverler, akedemisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Tören sonrası 3 gün süreyle açık kalacak olan ve yarışmada derece alan fotoğrafların yeraldığı serginin kurdelası kesildi.

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