Karesi Belediyesi kar yağan kırsal mahallelerde çalışmaları sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karesi Belediyesi kar yağan kırsal mahallelerde çalışmaları sürdürüyor

15.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:24
Karesi Belediyesi kar yağan kırsal mahallelerde çalışmaları sürdürüyor

Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle kolların kapanmaması için temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle kolların kapanmaması için temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Ana arterleri ve ulaşım yollarını sürekli açık tutmak için çalışmalar yapan ekipler, buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışmaları da yapıyor.

Ekipler, Kabakdere, Beyköy, Ovacık, Deliklitaş, Yeniceiskender, Yaylacık, Büyükpınar, Üçpınar, Kavaklı, Ortaca, Tatlıpınar, Şamlı, Boğazköy, Toybelen, Hisaralan, Yeroluk, Düzoba, İbirler, Davutlar, Çaypınar, Yaylabayır, Çanacık, Yeşilova ve Taşkesiği mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Aleyna Tilki Demet Özdemir Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karesi Belediyesi kar yağan kırsal mahallelerde çalışmaları sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 16:26:00. #1.15#
title