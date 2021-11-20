Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Dizideki okul nerede?

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'in nerede çekim yapıldığı merak ediliyor. Vatandaşlar Kardeşlerim hangi şehirde ve ilçede çekiliyor araştırıyor. Peki, Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Kardeşlerim dizisindeki okul nerede, hangi ilde? İşte detaylar...

KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Kardeşlerim dizisi genel olarak İstanbul'un Fatih ilçesinde çekiliyor. Dizinin çoğu sahnesi Fatih'te çekiliyor. Bunun yanı sıra diğer çekimler de İstanbul'un birçok farklı ilçelerinde yapılmaktadır. Kardeşlerim dizisindeki kardeşlerin yaşadıkları ev İstanbul Balat'ta yer almaktadır.

KARDEŞLERİM KONUSU NE?

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor .

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Akif Atakul, (Celil Nalçakan), (1-): Nebahat'in eşi, Doruk ve Melisa'nın babasıdır. İş insanıdır. Atamanlar Grup'un sahibidir. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksunu bir insandır.

Kadir Eren, (Halit Özgür Sarı), (1-): Hatice ve Veli'nin oğlu, Asiye ve Emel'in ağabeyi, Melisa'nın sevgilisidir. Dürüst, çalışkan ve fedakar bir insandır. Anne ve babasının ona emaneti olan kardeşlerini çok sevmektedir. Her dakika onları düşünür ve hep onların iyiliğini istemektedir.

Orhan Eren, (Cüneyt Mete), (1-): Şengül'ün eşi, Aybike ve Oğulcan'ın babasıdır. Ataman Koleji'nde hademe olarak çalışmaktadır. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir.

Suzan Manyaslı, (Ahu Yağtu), (1-): Kenan'ın eşi, Harika'nın ve Ömer'in annesidir. Akif'in ortağı, aynı zamanda eski sevgilisidir.

Şengül Eren, (Fadik Sevin Atasoy), (1-): Orhan'ın eşi, Aybike ve Oğulcan'ın annesidir.

Nebahat Atakul, (Simge Selçuk), (1-): Akif'in eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir.

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