Kardeşlerim 32. Bölüm Fragmanı | "Eğer o kız konuşursa..." - Haberler
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Kardeşlerim 32. Bölüm Fragmanı | "Eğer o kız konuşursa..."

DailyMotion.com - Haberler | TV

Kardeşlerim 32. Bölüm Fragmanı | "Eğer o kız konuşursa..."#Kardeşlerim Cumartesi 20.00'de #atv 'de.

Kardeşlerim 32. Bölüm Fragmanı | "Eğer o kız konuşursa..."

#Kardeşlerim Cumartesi 20.00'de #atv 'de.

Kardeşlerim YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif Atakul), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)

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